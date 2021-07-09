РИАМО - 9 июл. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ назвал причины подорожания рыбы и консервов, это связано с сокращением спроса населения на продукцию и ростом издержек на производстве, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт подчеркнул, что россияне стали реже употреблять рыбу и рыбную продукцию. Также цена на рыбу высока, а с качеством есть проблемы — на прилавках массовые подмены дорогих сортов дешевыми.

«Консервы дорогие. Думаю, спрос сокращается. Замкнутый круг: цены высокие — покупают меньше, покупают меньше, значит, издержки оказываются больше», — сказал Шелищ.

Он отметил, что, несмотря на это, суда выходят в море, работают заводы, люди, и им надо платить зарплату. В свою очередь, спрос продолжает падать.