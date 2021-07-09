РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий наградил юных победителей и призеров всероссийского турнира по теннису на призы главы городского округа, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Соревнования проходили на открытых кортах теннисного центра «Подмосковье». Итоги турнира подвели во всемирный день тенниса.

«В этом году в турнире участвовали порядка 80 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Брянской, Тамбовской областей и Краснодарского края. Среди них - 13-летняя теннисистка из Люберец Анна Бзнуни. Она заняла 3-место в категории юниорки до 19 лет. Поздравляю с победами и всемирным днем тенниса юных спортсменов, их тренеров и родителей. Желаю спортивных успехов, а также быть всегда здоровыми», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что победители помимо медалей, грамот и кубков получили сертификаты на велосипеды.