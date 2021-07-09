РИАМО - 9 июл. За последние 5 лет в Подмосковье ввели порядка 25 новых мер социальной поддержки граждан. За счет средств как областного, так и федерального бюджетов ее получают более 2,5 млн человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Социальная поддержка в регионе строится на принципе адресности. На сегодняшний день в регионе проживают около 1,4 млн пенсионеров, 90 тыс. многодетных семей, 64 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из которых свыше 3,5 тыс. участников и инвалидов, 403 тыс. инвалидов и 26,8 тыс. детей-инвалидов.

«Мы регулярно – каждый год, а то и несколько раз в год – вводим новые льготы», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Так, например, в 2016 году была установлена ежемесячная денежная компенсация за капремонт для 95 тыс. пенсионеров. Одиноко проживающим и семьям, состоящим из пенсионеров, возмещают 50% от суммы взноса. А гражданам старше 80 лет – 100%. На это выделяется 210,8 млн рублей в год.

В 2018 году региональные льготы пенсионеров распространили на лиц предпенсионного возраста. Это коснулось женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. На это выделяется около 617,96 млн рублей ежегодно.

С 2019 года жителям Подмосковья предпенсионного возраста предоставляют услуги, помогающие поддерживать активный образ жизни. Около 300 тыс. граждан теперь занимаются скандинавской ходьбой, йогой, вокалом, танцами, изучают компьютерную и правовую грамотность.

Предусмотрена компенсация расходов за вывоз мусора. Людям, вышедшим на пенсию, возмещают 30%, лицам 70 лет и старше – 50%, 80 лет и старше – 100%. На это из бюджета идет свыше 740 млн рублей.

Каждый год на 80-летие юбилярам, живущим в области, вручают подарочные наборы. На поздравление около 80 тыс. граждан ежегодно выделяется более 158 млн. рублей.

Более 9 тыс. людей старше 65 лет и проживающих в сельской местности воспользовались услугой бесплатного проезда до медорганизаций. Кроме того, в 2020 году был принят закон, по которому подмосковным транспортом могут бесплатно пользоваться ветераны, которые живут за пределами региона.

Ветераны Подмосковья освобождены от оплаты за соцуслуги на дому.

По 1 тыс. рублей с 1 мая 2020 года выплачивают одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше. Их в Подмосковье 21,6 тыс. человек. Расходы бюджета на эту соцуслугу составляют 2,6 млрд рублей.

В 2021 году появилась новая социальная услуга. Теперь пожилых граждан и инвалидов, которые постоянно живут в соцучреждениях, в больницу будут сопровождать соцработники.

В регионе также действуют льготы по транспортному налогу для инвалидов. Около 500 жителей области получают выплату по уходу за инвалидами. С 2019 года они также могут пройти обучение по уходу за тяжелобольными. В 2021 году 14 млн рублей выделено на оплату технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень.

Кроме того, за пять лет Мособлдума ввела льготу на бесплатный проезд до санатория для детей определенных категорий, установила право на экстренную социальную помощь для лиц, попавших в кризисную ситуацию с человеческими жертвами и увеличила размер социального контракта с 60 до 250 тыс. рублей.

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