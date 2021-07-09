РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Вандалы закинули мусорную урну в фонтан в микрорайоне Климовск Подольска со всем содержимым, в настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На текущей неделе в Подольске неизвестные в парках и скверах, на аллеях и бульварах зачем-то переворачивали урны, вынимали и разбрасывали их содержимое. Так, фонтан в Климовске около торгового центра «Хамелеон» оказался буквально загажен мусором.

Мусорную урну закинули в чашу вместе с отходами. Работники МУП «Водоканал» очистили фонтан от мусора и урны, оценили причиненный ущерб. В настоящее время проводится проверка, планируется ознакомиться с записями с камер наблюдения, находящихся на торговом центре.