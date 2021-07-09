РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. 40-летнего автослесаря балашихинской автоколонны №1377 Андрея Глазкова, который вытащил из пылающего огнем дома мужчину и женщину, в ближайшее время представят к награде, сообщил «РИАМО в Балашихе» начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков.

ЧП произошло 28 июня в заброшенном доме на Щелковском шоссе в Балашихе. Андрей Глазков в тот момент трудился на своем участке, когда маленькая дочка подбежала к нему и сообщила о сильном пожаре в заброшенном доме напротив, ведь сам он из-за шума сварочного аппарата и маски на лице не видел огня и ничего и не слышал.

После этого Глазков бросился к пылающему дому и через оконный проем увидел в комнате женщину, которой огонь преградил доступ к выходу. Мужчина быстро метнулся в горящий дом, схватил женщину и выволок ее на улицу. Оказалось, что в подвале дома оставался еще один человек. К тому времени стены и потолок полыхали от огня, в комнате было ничего не видно из-за дыма, поэтому надо было быстро действовать. На ощупь он нашел вход в подвал, а затем пострадавшего. В тот момент, на помощь Андрею пришел юноша и они вдвоем быстро вынесли мужчину на улицу.

Вскоре приехали пожарные. Благодаря силам и средствам Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона огонь был потушен. Как потом выяснилось, заброшенное строение облюбовали двое бомжей. Они в тот день были сильно пьяны и развели огонь. Благодаря Андрею Глазкову они остались живы, а не сгорели заживо.

«Андрея Глазкова, который спас людей при пожаре, мы пригласили к себе, поговорили с ним, подготовили необходимые документы и доложили о подвиге нашего героического земляка руководству Главного управления МЧС России по Московской области. В скором времени его представят к награде», - сказал Костиков.

Он отметил, что в нынешнем году троих жителей городского округа они наградили за спасение людей при пожарах, тех, кто не хватается за телефон, чтобы снять происходящее на телефон, а потом выложить в соцсетях, а прежде всего, как и Андрей, стараются спасти человеческую жизнь.

Сам Андрей Глазков - многодетный папа, воспитывающий троих детей 6, 16 и 18 лет, свой поступок героическим не считает.

«Я считаю, что это долг каждого гражданина - оказаться в нужном месте, в нужный час и вовремя протянуть руку помощи», - заключил Глазков.