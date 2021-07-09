РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Из-за жаркой погоды руководство администрации городского округа Котельники совместно с руководством автовокзала приняли решение о раздаче питьевой воды пассажирам на местном автовокзале, сообщает пресс-служба администрации округа.

Раздача воды проходила в салонах транспортных средств и на остановках.

В Московской области аномальная жара продержится до 18 июля. В эти дни воздух прогреется до 34 градусов тепла. Это на 5-7 градусов выше климатической нормы.