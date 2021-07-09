РИАМО - 9 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как организована работа во временном пункте вакцинации в «Усадьбе Кривякино» в Воскресенске, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Защитить здоровье от коронавируса, сделав прививку, в Подмосковье можно прямо на отдыхе в парках.

«Каждый человек должен прежде всего сам позаботиться о своем здоровье. Те, кто вакцинируется, болезнь переносят легче. Сейчас мы вышли в лидеры в России по вакцинации – за вчерашний день у нас привились 51-52 тыс. человек. Активно вакцинируются и жители Воскресенска», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Мобильная бригада начала работать в «Усадьбе Кривякино» 2 июля. Пункт расположен на главной площади парка. В пятницу сюда пришел сделать прививку актер и телеведущий Михаил Полицеймако, у которого неподалеку дача.

«Во всем мире существует практика вакцинации. Поскольку я достаточно давно веду программу «О самом главном» на канале «Россия», у меня очень много знакомых врачей, в том числе и работающих в «красных» зонах. Я проконсультировался и даже при том, что я переболел, понял, что лучше пройти вакцинацию. Пункт в «Усадьбе Кривякино» я выбрал потому, что здесь очень красиво и ехать мне сюда от дома всего 20 км», - сказал Михаил Полицеймако.

Вакцинация в округе ведется в 7 стационарных пунктах, мобильные бригады выезжают в ТЦ «Магнит», МФЦ.

«Единственный метод сегодня защитить себя от Covid-19 - это прививка. И я не понимаю тех, кто ее не делает. У нас на инфекционных койках - на 100% невакцинированые люди. Вакцина же дает гарантию, что ты не попадешь на ИВЛ, что ты не умрешь», - сказал главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

В парке губернатор вручил государственные награды – Ордена Пирогова - врачам воскресенских районных больниц №1 и №2.

«Ситуация в госпиталях у нас непростая, врачи борются за жизни людей. Президент учредил 2 награды, которые вручаются тем, кто в самые сложные периоды, год назад и сейчас находятся на передовой. Вы делаете очень важное, благородное дело. Хочу поблагодарить вас от всего сердца», - добавил губернатор.

В ноябре 2020-го в Воскресенске на фасаде поликлиники 1-й районной больницы установили мемориальную доску, а на территории районной больницы № 2 – монумент с именами медиков, чьи жизни унес коронавирус.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.