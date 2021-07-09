РИАМО - 9 июл. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу до 8 сентября начальника отдела МВД РФ по Егорьевску Олега Ермакова, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. «а, ж, з» (приготовление к преступлению, покушение на преступление) и ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Также до 8 сентября следствие просит арестовать А. О. Ермакова, трудоустроенного в должности оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Его обвиняют в этих же преступлениях.

По данным некоторых СМИ, Олега Ермакова подозревают в покушении на убийство бизнесмена.