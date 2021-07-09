РИАМО - 9 июл. Практическая конференция «Новое качество жилой застройки в Подмосковье – стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории региона» пройдет 14 июля в Центральном доме архитектора. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству области.

Эксперты обсудят варианты повышения качества проектных решений объектов капитального строительства на территории региона.

Мероприятие организуют в рамках сотрудничества комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья и Ассоциации проектировщиков области. Конференция пройдет в очно-заочном формате с соблюдением мэр санитарно-эпидемиологической безопасности. Трансляцию можно будет увидеть на Youtube-канале Мособлархитектуры.

Перед участниками выступят первый заместитель председателя комитета первый заместитель председателя комитета – главный архитектор Московской области Александра Кузьмина и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

В конференции примут участие начальник управления формирования архитектурно-градостроительного облика городов и населенных пунктов комитета Виктор Осташкин, начальник управления приоритетных проектов комитета Юлия Бастова, член рабочей группы Архитектурной комиссии Градостроительного совета региона, руководитель архитектурного бюро «ЛАБВА» Станислав Кулиш, председатель правления Ассоциации проектировщиков Илья Машков.

Лучшие практики Подмосковья представят лавный архитектор ЗАО «МГПМ», первый вице-президент САР, член правления АПМО Владимир Бакеев, руководитель ООО «ПТАМ Виссарионова», первый вице-президент МААМ, член правления СМА Юрий Виссарионов, архитектор, партнер архитектурного бюро «А2М» Андрей Адамович.

Модератором мероприятия будет председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, советник РААСН Илья Машков.

Зарегистрироваться для участия и просмотра онлайн-трансляции можно по ссылке.