РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. Жители Королева смогут сдать макулатуру на переработку в субботу.

На собранные экобаллы волонтеры приобретут необходимые вещи для детского отделения городской больницы. Благотворительная экоакция пройдет в магазине «Декатлон» на улице Коммунальной, дом №3 с 12:00 до 18:00.

Волонтерам можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.

Накопленные экобаллы можно направить на благотворительность, на оплату ЖКУ или на покупку оборудования для детского сада или школы.

С волонтерами можно связаться по телефону: 8(966)324-87-58, через сайт: www.мой-чистый-город.рф или в соцсетях.