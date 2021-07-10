РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июл. После небольшого перерыва перинатальный центр Мытищинской ГКБ возобновляет проведение Дней открытых дверей и Школы матери, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Открыта запись на день открытых дверей, который состоится в субботу в 11:00 в административном корпусе МГКБ (конференц-зал на 3-м этаже). Занятие Школы матери состоится 15 июля в 12:00 в перинатальном центре, тема: «Роды и послеродовой период».

Изменили условия посещения мероприятий. Данные меры необходимы для соблюдения социальной дистанции в текущей эпидемиологической ситуации. Запись для посещения производится путем подачи заявки в Instagram. Количество участников дня открытых дверей - 40 человек, занятия в Школе матери - 20 человек.

Все участники мероприятия должны при себе иметь средства индивидуальной защиты.