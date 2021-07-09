РИАМО - 9 июл. Бывший тренер национальной сборной РФ по футболу Станислав Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей за досрочное прекращение действия трудового договора, сообщает Газета.ru.

8 июля РФС расторг контракт с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым. Предполагается, что решение было принято им совместно с руководством Российского футбольного союза.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Сборная России на Евро-2020 набрала 3 очка, заняв последнее место в своей группе. После провального выступления команды общественность призвала к отставке главного тренера Станислава Черчесова.