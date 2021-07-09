РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. Все филиалы Многофункционального центра в Мытищах с 12 июля будут принимать по предзаписи только невакцинированных граждан, остальные могут посещать учреждения в обычном режиме, сообщается на сайте администрации горокруга.

Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением коронавирусной инфекции, а также с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева и распоряжению министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Граждане, имеющие сертификат или QR-код, полученный после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, могут посещать МБУ «МФЦ Мытищи» в обычном режиме, предъявляя код и паспорт администратору на стойке. Прием граждан, не имеющих сертификатов и QR-кода, будет осуществляться по предварительной записи через региональный портал государственных услуг uslugi.mosreg.ru, либо по телефону 8(800)550-50-30 далее 3 далее 52223.

Доступ в зону компьютеров общего доступа для подачи электронных заявлений на порталах государственных и муниципальных услуг в филиалах на улице Карла Маркса и на улице Мира будет осуществляться по мере освобождения компьютеров. Данный режим действует и для цифрового офиса МФЦ по адресу: улица Мира, дом 7, корпус 1.

Предварительную запись в ТОСП Пирогово по адресу: поселок Пироговский, улица Пионерская дом 4А и ТОСП Марфино по адресу: село Марфино, улица Зеленая строение 10 можно оформить по телефону 8(800)550-50-30 далее 3, далее 52223. Окна для бизнеса в здании администрации городского округа по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36/7 продолжают работать по предварительной записи.

Ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции остается обязательным. Часы работы филиалов не меняются. Более подробно о получении QR-кода и возникающих при этом вопросах можно ознакомиться по ссылке.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.