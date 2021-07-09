В четверг, 8 июля, состоялся торжественный запуск последнего участка Центральной кольцевой автодороги, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы. Как ЦКАД поможет разрешить сложную дорожную ситуацию, сложившуюся в регионе, и почему новую кольцевую автодорогу называют самой современной трассой России, читайте в материале РИАМО.

Торжественный запуск ЦКАД-1

8 июля президент России Владимир Путин открыл проезд по участку ЦКАД-1. 25-километровый отрезок кольцевой автодороги проходит по территории городских округов Подольск и Домодедово, а также по Новой Москве. В церемонии открытия движения приняли участие вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На последнем отрезке Центральной кольцевой автодороги построили четыре транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и три эстакады. Стоимость строительства ЦКАД-1 составила 62,6 миллиарда рублей, большую часть средств на проект выделило государство.

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Как строили ЦКАД

Центральную кольцевую автомобильную дорогу начали строить в 2014 году по поручению Владимира Путина. ЦКАД проходит в 50 километрах от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог.

26 августа 2014 года губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заложили капсулу на месте начала строительства дороги. Спустя три года на ЦКАД начал работать первый участок.

Ежегодно кольцевая дорога прирастала на сотни километров. 28 января 2020 года движение началось еще на одном участке ЦКАД-5 – от деревни Жедочи до трассы М-3. 29 июня 2020 года открылся участок ЦКАД-5 от Можайского до Новорижского шоссе. 11 ноября 2020 года открыли ЦКАД-3, 28 декабря открыли еще 170 километров новой трассы, а также запустили движение запустили на участках ЦКАД-4, двух частях ЦКАД-1, ЦКАД-3-5 и части ЦКАД-5.

После запуска ЦКАД-1 общая протяженность новой платной трассы составляет 336 километров, из которых 288 километров возвели с нуля, а 48 – реконструировали. Общая стоимость строительства ЦКАД составляет более 340 миллиардов рублей.

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Инновационная инфраструктура кольцевой автодороги

Центральная кольцевая автодорога интересна своими инновационными решениями, которые превращают ЦКАД в самую современную трасу России.

Отсутствие светофоров и перекрестков позволяет автомобилистам развивать большие скорости и быстрее добираться до пунктов назначения. На ЦКАД действует безбарьерная система оплаты «Свободный поток» (free flow). Автомобили могут без остановок проезжать через рамки с оборудованием, которое фиксирует проезд. После деньги спишут с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью системы распознавания номерных знаков.

Также на участке ЦКАД-3 работает система «Умная дорога». Она получает с датчиков и камер информацию об авариях и заторах, транспортных потоках. Оперативно обрабатывая данные, система запускает соответствующие сценарии и предупреждает водителей о ситуации на дороге.

Помимо этого, интеллектуальная дорожная инфраструктура на участке ЦКАД-3 может взаимодействовать с беспилотным транспортом. По словам генерального директора концерна «Национальные телематические системы» Алексея Нащекина, участок ЦКАД-3 – первая в мире интеллектуальная дорога для всех видов транспорта: традиционных автомобилей, подключенных автомобилей и беспилотного транспорта 4-го и 5-го уровня автономности.

Также на ЦКАД построили экодуки – искусственные сооружения для перехода диких животных через магистраль. Первый экодук на ЦКАД построили на участке в Солнечногорском городском округе. Его длина составляет почти 100 метров – это самый масштабный экодук на ЦКАД. Всего на новой кольцевой автодороге построили 14 экодуков – они позволяют снизить количество аварий на трассе и сохранить целостность экосистемы вокруг ЦКАД.

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Решение сложной дорожной ситуации

Новая кольцевая автодорога должна разгрузить МКАД и улично-дорожную сеть Подмосковья и принять на себя основной поток транзитного транспорта. Ожидается, что ЦКАД позволит снизить себестоимость перевозок и уровень транспортных издержек, повысить безопасность поездок, минимизировать негативное воздействие автомобилей на окружающую среду, а также поспособствует развитию территорий Новой Москвы.

ЦКАД уже разгрузила большую часть транзитного трафика, проходящего через Московский регион. По словам Сергея Собянина, нагрузка на МКАД сократилась на 16% благодаря запуску новой кольцевой дороги. Всего с начала запуска ЦКАД система «Свободный поток» обработала более 11 миллионов транзакций по оплате проезда, что говорит о востребованности дороги.

Поскольку ЦКАД примет на себя основной поток транзитного транспорта, власти региона смогут заняться развитием районов ближайшего Подмосковья. Правительство Москвы уже разработало ряд проектов по развитию территорий, примыкающих к МКАД. Там планируют разместить жилье, офисы и бизнес-площадки. Реализация проектов позволит создать комфортные условия для проживания 20,7 тысячи человек, а также значительно увеличить число рабочих мест.