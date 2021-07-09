РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. В городском округе Мытищи на улице Юбилейной, 4 прошла проверка, в которой приняли участие представители министерства ЖКХ Московской области, Госадмтехнадзора, регионального оператора и администрации муниципалитета, сообщается на сайте органов местного самоуправления.

По этому адресу поступали многочисленные жалобы жителей на неприятных запах, исходящий от емкостей по сбору мусора. Консультант территориального отдела №7 Госадмтехнадзора области Роман Гусынин отметил, что в ходе проверки было зафиксировано, что нарушение, на которое жаловались, устранено – региональный оператор провел необходимые работы по дезинфекции мусорных контейнеров.

В соответствии с установленными нормами и правилами региональный оператор обязан дезинфицировать контейнеры раз в 10 дней. За неисполнение этих требований предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

«В муниципальный центр управления регионом с портала «Добродел» поступают жалобы, на основании которых формируются «красные зоны». Именно в эти зоны, в первую очередь, направляется проверка Госадмтехнадзора или регионального оператора, но в особых случаях приезжает представитель Мин ЖКХ, чтобы лично убедиться, что проблема устранена», - сказал главный аналитик отдела благоустройства управления ЖКХ и благоустройства администрации горокруга Константин Платонов.

Он отметил, что с регоператором, к сожалению, не все идеально. Эффективность его работы обсуждается на еженедельных совещаниях по вопросам ЖКХ.

Как уточняется в материале, под административное наказание попадают навалы на прилегающей территории контейнерной площадки, не допускается переполнение контейнеров, и сама площадка должна находиться в надлежащем состоянии: не должно быть несанкционированных рисунков и надписей в стиле граффити.