РИАМО - 9 июл. Новую дорогу в обход города открыли в Коломне, это позволит вывести грузовой транзитный транспорт за пределы населенного пункта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Объект возвели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его общая стоимость составила 990 млн рублей. Двухполосный обход протяженностью свыше 4 км начали строить в апреле 2019 года. В его состав вошел мост через реку Костерку свыше 170 метров в длину.

«Дорога соединяет федеральную трассу М-5 с Малинским шоссе. Объект, построенный за счет областного бюджета, имеет очень большое значение для развития Коломны, которая в последние годы страдает от увеличившегося потока грузового транспорта, что серьезно ухудшает условия проживания в городе», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По словам временно исполняющей полномочия главы городского округа Коломна Людмилы Мордовской, такую дорогу жители ждали около 15 лет.

«Коломна - туристический город, поэтому для нас крайне важно было разгрузить центр и пустить машины в обход», - объяснила она.

Дорога соответствует второй категории нагрузки. Это значит, что по ней сможет ездить транспорт грузоподъемностью более 30 тонн. Новый путь позволит грузовикам сэкономить время в пути.

«Теперь не надо заезжать в центр города, чтобы попасть, например, в Озеры. Новую дорогу можно проехать за 10 минут», - поделился водитель Коломенского Автодора Сергей Бильдягин.

Для безопасности водителей на дороге установили наружное освещение, обустроили новые инженерные коммуникации. Перспективная пропускная способность участка на 15-летнюю перспективу составит около 7 тысяч автомобилей в сутки.