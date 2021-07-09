РИАМО - 9 июл. В пятницу в Троицком соборе города Клин православные верующие могут поклониться мощам Александра Невского, сообщил РИАМО настоятель храма Евгений Мальков.

«Мощи будут доступны для поклонения до 20:00. До этого времени будут проходить молебны, к которым могут присоединиться верующие», — сказал Мальков.

Затем мощи перевезут в Троицкий Александро-Невский ставропигиальный монастырь, расположенный в деревне Акатово.

Александр Невский – русский национальный герой. Этот новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения. Невский заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. ​