РИАМО - 9 июл. Жаркая погода с температурой на 5-7 градусов выше климатической нормы продержится в Москве и области до 18 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В эти дни воздух в регионе будет прогреваться до 27-34 градусов тепла. Осадков в эти дни не ожидают.

В Московской области ночью и утром могут создаваться условия для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы, то есть ухудшаться экологическая обстановка.

Ранее синоптик прогнозировал, что в пятницу может быть побит рекорд 1903 года по жаре в Москве.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>