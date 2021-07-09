РИАМО - 9 июл. В Московской области объявлено предупреждение из-за аномальной жары, которая продержится до 14 июля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

В эти дни будет сохраняться температура на 7 и более градусов выше климатической нормы. Столбики термометров будут держаться на отметке в 30 градусов.

При жаре в помещении необходимо обеспечить проветривание – приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.

Также в эти дни нужно носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), а также надевать головные уборы.

А при нахождении под прямым воздействием солнечных лучей, нужно закрывать как можно больше поверхности кожи. Также следует помнить, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового пребывания людей, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.