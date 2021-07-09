РИАМО - 9 июл. Опрос о запрете запуска воздушных шаров в подмосковных школах показал, что из 259 учебных заведений 207 отказались от этого из-за экологических соображений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Креативный подход
Она добавила, что многие учебные заведения подошли к этому вопросу творчески. Так, в некоторых школах городского округа Пушкинский ученики написали на бумажках желания и сожгли их.
«В Люберцах в одной из школ заказали торт и вместе его разрезали. В Зарайске сделали подарки первоклассникам, а в Красногорске – вручили друг другу самодельных бумажных птичек на память. Так, школьники, их педагоги и родители не только помогли сохранить природу, но и проявили креативность и находчивость», - добавила Полякова.
Угроза с воздуха
Миллионы воздушных шаров каждый год запускают в стране во время различных массовых мероприятиях. При благоприятных погодных условиях их полет может длиться около 14 часов. Остатки латекса и резины становятся мусором, который никто не утилизирует и не убирает. Экологи по всему миру все чаще фиксируют случаи гибели животных от съеденного латекса, полиэтилена или других видов отходов. Это наносит непоправимый ущерб окружающей среде.
Мособлдума выступила за запрет
Круглый стол о запрете запуска гелиевых шариков провели весной этого года комитетом Мособлдумы по экологии и природопользованию совместно с комиссией по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области. Он вызвал большой общественный резонанс.
«Многие жители региона, особенно молодежь, поддержали инициативу. Проведенный опрос в соцсетях среди жителей также продемонстрировал, что 57% респондентов против массового запуска шаров и считают, что они наносят непоправимый ущерб почве, воде, флоре и фауне», - отметила Алла Полякова.
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