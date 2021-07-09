РИАМО – 9 июл. Московский кредитный банк (МКБ, группа «регион-Россиум») стал лидером по импортному факторингу и занял второе место по портфелю международного факторинга. Данное исследование опубликовала Ассоциация факторинговых компаний (АФК), исходя из данных о развитии бизнеса своих участников по итогам первого полугодия 2021 года, сообщает пресс-служба МКБ.

МКБ предлагает своим клиентам широкий ряд реализации международного факторинга, взаимодействуя с международными финансовыми институтами и страховыми агентствами. Также МКБ входит в международную факторинговую компанию FCI.

«Международный факторинг в России набирает обороты. Все больше клиентов оценивают преимущества этого продукта. МКБ делает фокус на предоставление хорошего сервиса при работе с клиентами. Для нас важна гибкость инструмента, его кастомизация под конкретные проекты», - сказала директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья Бахова.