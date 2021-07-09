РИАМО - 9 июл. Рабочие закончили реконструкционные работы здания бывшей ГЭС-2, которая находится на берегу Водоотводного канала, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс «Дом культуры «ГЭС-2», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь здания составляет 38,8 тыс. кв. м. Оно включает четыре наземных и два подземных этажа. Реконструкцию провели за счет инвестора.

«В будущем музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформирования в концертный зал», – отметил заммэра.

Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, после проверки работ зданию было выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Вскоре будут готовы документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Также Войстратенко отметил, что ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах.

«На реконструкции здания бывшей ГЭС-2 Мосгосстройнадзором и специалистами Центра экспертиз проведены совместные проверки, выполнены необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ и применяемых стройматериалов. Проверками были охвачены все этапы реконструкции. Все нарушения застройщик устранял в установленные в предписаниях сроки», – отметил глава ведомства.

Архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop – под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.