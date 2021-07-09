РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. С пятницы спасатели 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят профилактические рейды на береговых линиях водоемов в Балашихе, они разъясняют жителям правила безопасности на воде в летний период, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе каждого профилактического мероприятия спасатели напоминают жителям о том, что на водных объектах запрещается купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями, купание в необорудованных, незнакомых местах», - говорится в сообщении.

Кроме того, нельзя заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам, прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, загрязнять и засорять водоемы и берега, распивать спиртные и слабоалкогольные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

В ходе рейдов спасатели раздали листовки с профилактической информацией.

Спасатели напоминают жителям, что соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности — залог их безопасности.