РИАМО - 9 июл. Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, что удалять страницы покойников из друзей в соцсетях нужно лишь в том случае, если их страницы доставляют дискомфорт владельцу аккаунта, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если это причиняет боль и дискомфорт, то лучше удалить страницу или временно как-то скрыть, сохранив возможность позже туда зайти. Если человек заходит на страницу умершего и вспоминает его, смотрит фото и его это не ранит, то, наоборот, это в поддержку. Тут очень важно, приносит это пользу человеку или разрушает его. Важно не попадать в ситуацию жертвы и не оставлять страницу умершего, если это ранит», - сказала Наумова.

Она напомнила, что из-за стресса разрушаются нервные клетки, а это ухудшает здоровье. Если человек все время заходит на страницу к умершему человеку и сам не может справиться с ситуацией, то в данном случае лучше всего обратиться к психологу.

Когда такое несчастье случается в чьей-то семьи, а родственники думают, удалять страницу умершего из соцсетей или оставить, тут тоже нужно учитывать озвученный факт, пояснила психолог.

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