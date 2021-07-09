РИАМО - 9 июл. Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, что удалять страницы покойников из друзей в соцсетях нужно лишь в том случае, если их страницы доставляют дискомфорт владельцу аккаунта, сообщает «Вечерняя Москва».
Она напомнила, что из-за стресса разрушаются нервные клетки, а это ухудшает здоровье. Если человек все время заходит на страницу к умершему человеку и сам не может справиться с ситуацией, то в данном случае лучше всего обратиться к психологу.
Когда такое несчастье случается в чьей-то семьи, а родственники думают, удалять страницу умершего из соцсетей или оставить, тут тоже нужно учитывать озвученный факт, пояснила психолог.
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