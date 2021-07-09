РИАМО - 9 июл. Полицейские при поддержке Росгвардии пресекли массовую драку на рынке, расположенном на улице Адмирала Корнилова в столичной Коммунарке, задержаны восемь человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами задержано восемь подозреваемых – приезжих мужчин в возрасте от 22 до 48 лет. Установлено, что конфликт произошел из-за разногласий по оказанию услуг», - сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Они отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские обнаружили, что на месте происшествия люди грубо нарушают масочный режим. Был составлен 81 протокол по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). Еще восемь протоколов составили по ст. 18.8 КоАП РФ (незаконно проживание иностранного лица).

Полиция разыскивает остальных участников конфликта.