РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Рабочие планируют завершить ремонт платформ в сторону Москвы на железнодорожной станции Весенняя в микрорайоне Климовск Подольска к 25 июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск проводится ремонт платформ станции Весенняя. В настоящее время ремонтируются платформы в сторону Москвы. Подрядная организация проводит замену плит и укладку брусчатки. При благоприятных погодных условиях работы будут завершены до 25 июля.

После этого рабочие приступят к ремонту платформы от Москвы. Срок сдачи объекта запланирован на III квартал текущего года.