РИАМО - 9 июл. Прогноз роста внутреннего валового продукта страны от министерства экономического развития России на текущий год вырос с 2,9% до 3,8%, сообщает Nation News.

Во все регионы министерство разослало письма с предварительным вариантом среднесрочного прогноза экономического развития на этот и следующие 3 года. В документе указаны показатели роста в его базовой версии.

В правительстве считают, что Россия еще не исчерпала потенциал восстановления экономики. По стране наблюдается позитивная динамика инвестиций в основные сбережения.

Ранее эксперты говорили об укреплении рубля к концу лета и остановке падения курса российской валюты.