РИАМО - 9 июл. В деревне Раздоры Одинцовского городского округа начались работы по возведению нового учебного корпуса гимназии имени Е.М. Примакова, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 150 человек и 26 единиц техники. Рабочие приступили к демонтажу спортивного ядра на месте возведения нового учебного корпуса», - рассказал министр подмосковного строительного комплекса Владимир Локтев.

Учебный корпус площадью в 23,2 тысячи квадратных метров будет четырехэтажным.

Кроме того, продолжается возведение четырех кампусов для проживания учеников и обустройство спортивного стадион.

Объекты буду вводить поэтапно: спортивное ядро, котельную и первый кампус – до конца 2021 года, еще три кампуса – в июне 2022 года, учебный корпус – в сентябре 2023 года.

На базе гимназии планируют создать гуманитарный кластер. Там оборудуют стационарные физические и химические лаборатории, полигон робототехники, инженерные классы и мастерские, студии звуко- и видеозаписи, оранжерею, экспериментальную агрозону и планетарий. Учебные блоки разделят на соответствующие направления – «Наука», «Искусство» и «Спорт».