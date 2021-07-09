РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Порядка 98% домовладений в подмосковном Красногорске подключены к газу, сообщила замглавы администрации горокруга Елена Лобачева.

Заседание штаба по социальной догазификации состоялось в администрации муниципалитета в пятницу. Вела совещание Елена Лобачева. Участие приняли начальник управления по развитию территорий Борис Соловьев, руководители территориальных отделов, представители АО «Мособлгаз».

«В горокруге Красногорск довольно высокий уровень газификации – более 98 %. Под социальную программу догазафикации попадают немногим более 4 тыс. человек в 36 населенных пунктах», — сказала Лобачева.

По словам замглавы, 10 населенных пунктов газифицируют уже в нынешнем году, остальные – в 2022 году. На территории округа провели ряд встреч с жителями по вопросу догазификации. На них горожане передали более 2 тыс. заявок на газификацию.

«С 15 июля откроется возможность подать заявку на портале госуслуг. Все заявки – и онлайн, и на бумажном носителе — будут иметь одинаковую силу и рассмотрены одновременно. Ответственность по обработке заявлений берет на себя Мособлгаз», — добавила Лобачева.

В первую очередь будут газифицировать жилые дома в населенных пунктах. Вторым этапом – СНТ.

«СНТ тоже будут все газифицированы, но только до границы. Вся разводка по самому товариществу – только за счет СНТ», — подчеркнула Лобачева.

Одним из вопросов заседания стала передача в Мособлгаз частных газопроводов.

«Сейчас у нас 25 газопроводов, которые находятся в частной собственности. С собственниками проводится работа с тем, чтобы они передали эту собственность в Мособлгаз для последующей догазификации частных лиц», — сказала Лобчева.

Она пояснила, что в настоящий момент закон не обязывает собственников передавать газопровод в газоснабжающую организацию, этот вопрос решается в частном порядке и только по желанию собственников.

Также обсудили ситуацию с газификацией так называемого «поселка многодетных». В деревне Аристово выделили 98 участков многодетным семьям, многие еще не успели построить дома. В программу социальной газификации должны входить уже зарегистрированные домовладения, и газ к данным участкам будут подводить по мере строительства домов.

«Газопровод в населенный пункт проведут, если будет направлена хотя бы одна заявка от жителя с зарегистрированным домом. Те, кто не хочет участвовать в программе, должны написать заявление об отказе. В таком случае они не смогут подключиться к данному газопроводу», — заключила Лобачева.