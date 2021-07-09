РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Детей из Люберец обучили правилам безопасного перехода проезжей части в рамках акции «Юный пешеход», сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Акцию «Юный пешеход» провели сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции с воспитанниками детского сада №8 «Теремок» городского округа Люберцы. Главной целью мероприятия стало обучение детей правилам безопасного перехода проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали и вместе с ростовой куклой-зеброй показали ребятам, как безопасно переходить проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, разобрали с ними «дорожные ловушки», встречающиеся на пути юных пешеходов. Узнали ребята и о том, как уберечь себя на дороге в темное время суток, правильно используя световозвращающие элементы. Разделившись на водителей и пешеходов, в игровой форме ребята закрепили навыки безопасного участия в дорожном движении.

Всем участникам акции вручили световозвращающие значки.