РИАМО - 9 июл. Компанию «Профресурс» признали недобросовестным поставщиком за нарушение условий контракта с Раменской центральной районной больницей в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее больница заключила с ООО «Профресурс» контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ. Фирма нарушила условия исполнения контракта, поэтому договор с ней расторгли в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС компания не представила доказательств устранения нарушений, поэтому антимонопольная служба решила внести сведения об ООО «Профресурс» в реестр недобросовестных поставщиков.