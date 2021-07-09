РИАМО(БАЛАШИХА) - 9 июл. Финал теннисного турнира Анастасии Павлюченковой завершился в пятницу в СК «Балашиха», он собрал 64 сильнейших юниора от 10 до 13 лет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Анастасия Павлюченкова — одна из лучших современных теннисисток России, выиграла 17 турниров WTA. В нынешнем году она примет участие в Олимпийских играх в Токио. С 2008 года Анастасия живет в Балашихе. Турнир на призы Павлюченковой проходит в Балашихе второй год подряд. Старт турниру дали 3 июля. За несколько соревновательных дней на корты вышли теннисисты из 10 регионов России: Москвы, Калининграда, Тольятти, Санкт-Петербурга и других.

«Ребята соревнуются, и, борьба на достаточно на высоком, профессиональном уровне. Ребятам желаю продолжительной карьеры. Даже на примере Анастасии Павлюченковой, никогда не знаешь, когда пойдет спортивный результат. Нужно никогда не опускать руки. Надо бороться, и, пусть теннис станет профессией ребят», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

11-ти летняя Эмилия Федосеева из Балашихи занимается на теннисном корте в СК «Балашиха» с четырех лет. Участвуя в третий раз в соревнованиях Анастасии Павлюченковой, спортсменка заняла первое место в дополнительном турнире.

По ее словам, все соперники на этом турнире достойные, все играют по-разному, поэтому очень интересно с ними состязаться.

«Дополнительный турнир я выиграла со счетом 6:0, 6:4. Мне нравится в этом виде спорта, что здесь надо бороться до конца», - подчеркнула Федосеева.

Третий турнир по теннису в Балашихе дал возможность юниорам не только завоевать призовое место, но и повысить свой профессиональный уровень. Обладатели первых и вторых мест получили второй взрослый разряд по теннису. Кроме того, за полученные квалификационные очки наиболее сильные спортсмены могут попасть на другие турниры.