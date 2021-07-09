РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Подрядчик завершает благоустройство территории новой школы в микрорайоне Кутузово Подольска, на объекте задействовано свыше 250 рабочих и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках нацпроекта «Образование» завершается строительство большой современной школы на 1,1 тыс. учеников в микрорайоне Кутузово. Подрядчик существенно нарастил темпы работ. Ведется отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, завершается благоустройство территории. Необходимые материалы и оборудование закуплены, ведется поставка мебели.

На пришкольной территории появился современный стадион с беговыми дорожками, площадки для подвижных игр, отдыха и спорта. Ведутся работы по устройству пешеходных дорожек, созданию зоны проведения общешкольных мероприятий и озеленению.

Четырехэтажное здание разделено на блоки начальной, основной и старшей школ, а также культурно-спортивную зону. Помимо учебных классов и лабораторий, в школе предусмотрены залы для гимнастики и хореографии, а также актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями. Общая площадь здания — 16,8 тыс. квадратных метров.

В новой школе для учеников будут созданы все условия для получения дополнительного образования и занятий в свободное от учебы время. Ввести школу в эксплуатацию планируется в 2021 году.