РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Жителей городского округа Люберцы приглашают для сдачи крови на станцию переливания Люберецкой областной больницы, сообщила заведующая станцией переливания крови муниципалитета Любовь Мануева.

«Приглашаем жителей городского округа Люберцы стать донорами. Раньше ежедневно на станцию переливания крови приходили порядка 20 человек. В настоящее время из-за прививочной кампании и периода отпусков число доноров сократилось до 4-8 человек в день. Этого недостаточно, чтобы обеспечить донорской кровью стационары ЛОБ и Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец», - уточнила Мануева.

Она подчеркнула, что полученную донорскую кровь перерабатывают на два компонента - эрмассу и плазму.

«Переболевшие COVID-19 в легкой форме, а также привитые могут стать донорами не ранее чем через месяц после излечения или введения второго компонента вакцины. Не могут быть донорами и люди с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими или аутоиммунными заболеваниями», - пояснила Мануева.

Станция переливания крови находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №64. Время работы: понедельник - пятница с 8:00 до 12:00.