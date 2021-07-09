РИАМО - 9 июл. Мировой суд приговорил к 6 месяцам исправительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государству, блогера Андрея Бурима, избившего девушку во время онлайн-трансляции, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

Следствие установило, что 19 октября 2020 года в районе 02:00 23-летний безработный житель столицы Андрей Бурим проводил прямую трансляцию на одном из видеохостингов. Ее просматривало неопределенное количество подписчиков. Вместе с Буримом в апартаментах, расположенных в башне «Москва», присутствовало не менее 10 гостей.

Желая продемонстрировать мнимое превосходство над ранее незнакомой ему девушкой, Бурим схватил ее левой рукой за шею сзади и, на глазах у гостей и подписчиков, не менее шести раз ударил лицом об стол. После, он с силой оттолкнул ее от себя, и девушка упала на пол.

Действия мужчины принесли потерпевшей боль и телесные повреждения.

При рассмотрении дела суд учел позицию гособвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры.