РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. О процедуре газификации рассказали жителям поселка Мирный городского округа Люберцы. Так, заявку в рамках программы можно подать в любом офисе «Мособлгаза» и дистанционно, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.

«Во время встречи с жителями поселка Мирный городского округа Люберцы вместе с представителями АО «Мособлгаз» ответили на вопросы о реализации программы «Социальная газификация». Сейчас процедура значительно упростилась. Вместо пяти договоров понадобится только один – на комплексную социальную газификацию. Почти в два раза сократились сроки на подключение. Главное условие для участия в программе - наличие официально зарегистрированной постройки на участке», - сказал Власов.

Он пояснил, что жители городского округа Люберцы могут подать заявку в любом клиентском офисе АО «Мособлгаз». Для удобства предусмотрена также дистанционная форма подачи заявки – ее можно заполнить на сайтах министерства энергетики Московской области и «Мособлгаза».

На все вопросы по социальной газификации ответят на горячей линии 8-800-100-75-75 и по телефону АО «Мособлгаз»: 8 (903)-207-90-84.

Социальная газификация – это президентский проект. Газопроводы до границ участков 300 тыс. жителей Подмосковья «Мособлгаз» проведет бесплатно. Офисы находятся в районах, где социальная газификация наиболее востребована.