РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы 179 супружеских пар получили выплаты к юбилею семейной жизни с начала этого года, сообщает люберецкое окружное управление социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

Субсидию можно оформить в течение года со дня юбилея, начиная с 50 прожитых вместе лет. Она назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.

Люберчане могут подать заявление на получение пособия в управлении социальной защиты населения или в МФЦ.

В окружном управлении пояснили, что размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет - 6 тыс. рублей, 60 лет - 7 тыс. рублей, 65 лет - 8 тыс. рублей, 70 лет и более - 9 тыс. рублей.





