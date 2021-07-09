РИАМО - 9 июл. На улицах Маршала Бирюзова, Поречной, Хованской, Азовской, Ставропольской, Туристской, Авиамоторной и других организовали новые полосы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Они позволят увеличить пропускную способность того или иного участка минимум на 20%, на некоторых участках — в 2 раза. Время в пути сократится как у водителей личных авто, так и у пассажиров наземного городского транспорта.

Всего в планах на этот год — 10 новых километров на 25 участках.

Специалисты сокращают ширину полос до 3-3,5 м и смещают осевую линию разметки, чтобы добавить полосу для движения в противоположную сторону.