РИАМО - 9 июл. Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы со спортивным уклоном «Самбо-70» в пос. Сосенское в новой Москве запланирован на 3 квартал текущего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В поселении Сосенское на улице Василия Ощепкова в третьем квартале планируется завершить строительство школы «Самбо-70» со спортивным уклоном. Учебное заведение будет рассчитано на 1125 учеников», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, где они также смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла. Для этого в здании расположатся методические кабинеты и специальные мастерские.

Бочкарев отметил, что будущая школа отлично адаптирована для углубленного изучения гуманитарных и точных наук. Также в школе будут расположены библиотека и медиатека, актовые и спортивные залы и два бассейна с длиной дорожек 25 и 10 м.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что школу строит инвестор ГК «Гранель» за свой счет вблизи ЖК «Москвичка».

«Здание отвечает всем требованиям противопожарной безопасности и доступности для маломобильных людей и взрослых. Кроме школы в ЖК «Москвичка» инвестор возводит детский сад на 225 мест и уже завершил работы по устройству фасадов. Строительство планируют завершить в 4 квартале 2021 года. Застройщик намерен передать детский сад в городскую собственность», – уточнил Владимир Жидкин.

Он напомнил, что с 2012 года в новой Москве за счет бюджета и инвесторов ввели в эксплуатацию более 90 современных и хорошо оснащенных социальных объектов. До конца 2021 года ввести в эксплуатацию планируют ввести еще более 20 школ и детских садов.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в ближайшие 3 года инвесторы планируют ввести 69 объектов образования и 7 объектов здравоохранения в ТиНАО.