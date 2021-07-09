РИАМО - 9 июл. Пилотный сервис геоаналитики для предпринимателей появился в подмосковных центрах «Мой бизнес». Он позволяет провести анализ расположения действующего или запланированного бизнеса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Это позволит оценить и снизить риски еще до открытия магазина, кафе или другого вида малого и среднего бизнеса.

«Они получают подробный анализ локации, таким образом, могут найти свободные коммерческие помещения, посчитать население и товарооборот в торговой зоне, изучить места конкурентов», - объяснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Аналитика также позволит визуализировать торговую зону и зону доставки на карте, оценить доходы в зоне влияния и охват покупателей, рассчитать средний чек.

Первичная геоаналитика будет полезна предпринимателям, планирующим открыть магазины продуктов, косметики, стройматериалов, детских товаров или бытовой химии, эколавки, кафе, аптеки, частные клиники, салоны красоты, фитнес-клубы и другие виды точек, предоставляющих услуги населению.

Кроме того, услуга будет полезна собственникам коммерческих помещений.

Представители малого и среднего бизнеса могут обратиться за геоаналитикой в офисы центра «Мой бизнес» в своих городских округах. Сейчас услуга доступна в 14 головных офисах городских округов Красногорск, Химки, Богородский, Одинцовский, Люберцы, Дмитровский, Волоколамский, Коломна, Можайский, Истра, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск и города Королев.

В течение месяца услуга появится во всех 55 муниципалитетах. Адреса офисов можно найти на инвестиционном портале региона (https://invest.mosreg.ru/business_creation/our_offices/adresa-ofisov).

В течение двух месяцев воспользоваться сервисом бизнес может бесплатно.