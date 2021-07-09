РИАМО - 9 июл. В Москве по адресу ул. Габричевского, д. 5, к. 10 потушили загоревшиеся личные вещи и мебель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:00 пятницы. Пожар произошел в 4-х этажном административном лечебном здании. Возгорание происходило на 2 этаже в одном из кабинетов на площади 5 кв. м.

В 14:23 пожар был локализован, в 14:32 - ликвидировано открытое горение, в 14:38 - пожар полностью ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало. Люди были выведены администрацией до прибытия спасателей.

По данным открытых источников, по этому адресу находится инфекционная больница №1.