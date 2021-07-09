РИАМО - 9 июл. В суд направлено административное дело о нарушении баром StereoPeople в Столешниковом переулке столицы мер профилактики Covid-19, заведение могут оштрафовать или закрыть на 90 суток, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.
«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в баре StereoPeople, расположенным по адресу Столешников пер., д. 6, стр. 2, продолжалось обслуживание посетителей после 23:00, предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась», – сказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
По его словам, в баре нарушались социальная дистанция и масочный режим, в том числе самими работниками.
За данное нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. Если будет доказано, что в заведении кто-то заразился, то наказание может достигать до 1 млн рублей или приостановления деятельности на 90 суток.
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Текстовая трансляция
9 ИЮЛЯ
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- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.
- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.
- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.
- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.
- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.
- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.
- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.
- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.
- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:
- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.
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