РИАМО - 9 июл. В суд направлено административное дело о нарушении баром StereoPeople в Столешниковом переулке столицы мер профилактики Covid-19, заведение могут оштрафовать или закрыть на 90 суток, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в баре StereoPeople, расположенным по адресу Столешников пер., д. 6, стр. 2, продолжалось обслуживание посетителей после 23:00, предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась», – сказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По его словам, в баре нарушались социальная дистанция и масочный режим, в том числе самими работниками.

За данное нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. Если будет доказано, что в заведении кто-то заразился, то наказание может достигать до 1 млн рублей или приостановления деятельности на 90 суток.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.