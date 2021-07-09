РИАМО - 9 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт движению по новому Афанасьевскому мосту в Воскресенске. Объект сдали в эксплуатацию с опережением графика на 7 месяцев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Теперь добираться из одной части Воскресенска в другую стало безопаснее, быстрее и комфортнее. Объект построен по поручению главы региона в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Воробьев одним из первых проехал по открывшемуся мосту, сев за руль автомобиля.

«Качество жизни очень сильно зависит от дорог. Регион растет, поэтому мы строим большое количество дорожно-транспортных объектов. Из-за пробок ни скорая помощь, ни пожарная не могут успеть вовремя, а жители не могут проехать ни на дачу, ни на работу. Хочу поблагодарить строителей за то, что сдали объект раньше времени, а жителей - за инициативность, терпение», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что в Московской области реализуется большая президентская программа строительства дорог.

«Мы будем открывать и следующие объекты, в том числе в этом месяце. Для нас принципиально важно, чтобы жители чувствовали перемены, многие проблемы решались», - добавил губернатор.

Скорость и комфорт

Новый Афанасьевский мост построен всего в 25 м от старого, который закрыли в 2018 году из-за аварийного состояния. Сооружение, введенное еще в 1961 году, было принято на баланс Московской области и отремонтировано для временного проезда. К концу года его демонтируют.

Длина нового моста составляет около 250 м, с подходами – порядка 1 км. Он спроектирован с учетом современных технологий и рассчитан на проезд крупногабаритного грузового транспорта. Движение здесь бессветофорное, что поможет избежать пробок. До центра города теперь можно добраться всего за 20 минут, до Новорязанского шоссе - за 25.

Афанасьевский мост освободит Воскресенск от фур, станет альтернативой для выезда на федеральные трассы. Улучшится транспортная доступность 3 крупных микрорайонов города, где проживают более 40 тыс. человек.

«Мы не ожидали, что все так быстро будет сделано. Спасибо губернатору и нашей администрации. На старом мосту можно было потерять много времени в пробке. А здесь движение свободно», - сказал местный житель Юрий Вертунов.