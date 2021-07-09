РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Детский сад «Мир детства» открыли в жилом комплексе «Митино Парк» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава Красногорска Алексей Спасский принял участие в церемонии открытия детского сада «Мир детства» в пятницу. В торжественном мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Галина Уткина, депутат совета депутатов Красногорска Роман Володин, представители компании застройщика и будущие воспитанники детского сада вместе со своими родителями.

Новый муниципальный детский сад открылся по адресу: Красногорск, улица Видная, дом №4 в новом жилом микрорайоне «Митино Парк». Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 312 воспитанников. Строительство выполнено АО «СЗ ПИК – Регион» в рамках инвестконтракта.

«Сегодня долгожданное радостное событие, мы открываем современное образовательное дошкольное учреждение – детский сад с символическим названием «Мир детства». Благодарю строителей, которые ответственно выполнили свою работу. Хочу сказать, что мы не собираемся останавливаться, в этом году у нас есть планы по открытию еще нескольких дошкольных заведений. Мы продолжим эту программу, так как для городского округа Красногорск она жизненно необходима», - подчеркнул Спасский.

Первых воспитанников детский сад «Мир детства» примет уже 12 июля. Штат образовательного учреждения укомплектован на 100%. В здании предусмотрены отдельный музыкальный и физкультурный залы, кружковая и изостудия, кабинеты психолога, учителя - логопеда. Современным оборудованием оснащены помещения медицинского блока, прачечной, пищеблока, комнаты персонала.

Ранее в этом году в горокруге Красногорск уже распахнули двери для малышей два детских сада - в Опалихе на 125 мест и Изумрудных холмах на 120 мест, а также три мини-сада - один в поселке Новый и два в Путилково на 50, 120 и 225 мест соответственно. На днях откроется еще один детский сад на 300 мест в ЖК «Ильинские луга», в планах на III квартал 2021 года - открытие детского сада в ЖК «Красногорский». Кроме того, до конца года должны быть достроены детсады в Большом Путилкове и Опалихе. Это будут комфортные помещения, оснащенные современным оборудованием.