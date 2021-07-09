РИАМО - 9 июл. Россияне, которые заразились новым дельта-штаммом коронавируса, в основном привозят инфекцию из США, стран Европы и Мальдив, сообщает ТАСС.

«Дельта-штамм - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, чтобы Россия могла претендовать на звание передовой страны в борьбе с коронавирусом, необходимо привить все население.

По словам Поповой, около 66% случаев заражения коронавирусом приходятся на новый дельта-штамм.

Рейсы из России возобновлены в Турцию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. В конце июня возобновилось авиасообщение с Турцией.

Также продолжают летать самолеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.

- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.

- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.

- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.

- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.

- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.

- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.

- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.

- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.

- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:

«В среднем в мире интенсивность заболевания населения - это 2,3 тыс. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Аргентине - 10,1 тыс., в США - 10,8 тыс. На третьем месте Франция - 8,8 тыс., Россия - 3,9 тыс», — сказал Онищенко.

- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.