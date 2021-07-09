РИАМО - 9 июл. Россияне, которые заразились новым дельта-штаммом коронавируса, в основном привозят инфекцию из США, стран Европы и Мальдив, сообщает ТАСС.
«Дельта-штамм - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, чтобы Россия могла претендовать на звание передовой страны в борьбе с коронавирусом, необходимо привить все население.
По словам Поповой, около 66% случаев заражения коронавирусом приходятся на новый дельта-штамм.
Рейсы из России возобновлены в Турцию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. В конце июня возобновилось авиасообщение с Турцией.
Также продолжают летать самолеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.
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Текстовая трансляция
9 ИЮЛЯ
- Подмосковные врачи вылечили еще 2046 пациентов с Сovid‑19. С начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 270 450.
- 102 человека с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За сутки госпитализировали 1700 человек с коронавирусом.
- Еще 7231 человек вылечился после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 214 731 человек.
- Онищенко выступил против открытия турпотока в Турцию. Россия ранее возобновила авиасообщение с Турцией.
- Онищенко отметил успех Подмосковья в вакцинации от коронавируса. Он предложил вести внятную развернутую пропаганду вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- МФЦ Подмосковья будут принимать невакцинированных граждан только по предзаписи. Жителям, сделавшим привику, достаточно будет показать администратору сертификат или QR‑код.
- Около половины жителей планеты привились от коронавируса. Это 3,3 млрд человек.
- За сутки в России зарегистрировали 25 766 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больных. В Москве - 6 643.
- Онищенко считает грипп опаснее коронавирусной инфекции. При этом вакцинацией от Covid‑19 нельзя пренебрегать.
- 4 млн человек умерли от Covid‑19 по всему миру. Летальность в мире сохраняется на уровне 2,16%.
- Онищенко сравнил интенсивность заболевания Covid‑19 в разных странах:
- Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. Гости мероприятия не носили индивидуальные средства защиты и не соблюдали социальную дистанцию.
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