РИАМО - 9 июл. С 12 июля по 1 августа на улице Андропова в Ступине пройдет плановый ремонт дороги. Это повлияет на работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья.

Участок дороги от 0,67 до 2,03 км будет частично перекрыт. В связи с этим ряд маршрутов «Мострансавто» перейдет на работу по фактическому времени прибытия.

Это затронет маршрут №1 «ул. Калинина – Б. Монастырь, Крутышки», №3 «ул. Калинина – ТЭЦ», №4 «Вокзал – з/д Стеклопластика», №5 «Вокзал – ул. Калинина», №6 «ул. Калинина – Вокзал», №7 «ул. Калинина – МТС», №9 «ул. Калинина – Крутышки», №21 «Ступино – Кременье», №22 «Ступино – Малино», №23 «Ступино (Вокзал) – Соколова Пустынь», №24 «Ступино – Михнево», №25 «Ступино – Суково», №28 «Ступино – Куртино» и другие.

Министерство транспорта Подмосковья рекомендует учитывать изменения и заранее планировать поездки.