РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Декоратор украсила этажность одного из подъездов дома в микрорайоне Кузнечики Подольска барельефом с Дубровицкой церковью, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» декоратор Анжелика Горбатова.

Подъезды дома по улице Генерала Стрельбицкого, 7 напоминают современный арт-объект. Его оформление посвящено истории родного края. В первом подъезде Горбатова ранее создала панораму усадьбы Остафьево. Во втором подъезде недавно завершила объемное изображение жемчужины Подольска – Церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. В настоящее время там же - во втором подъезде, она сделала этажность в лифтовом холе с изображением храма в Дубровицах.

Какой объект украсит третий подъезд определят его жители во взаимодействии с управляющей компанией «Антей +», возглавляемой Лилией Крайновой.