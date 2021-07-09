РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. Зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения Светлана Стригункова высоко оценила эффективность работы медиков Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Она также отметила высокий уровень комфорта и оснащенности нового филиала стоматологии.

Стригункова посетила медицинские учреждения Домодедова: городскую поликлинику, которая открылась для жителей после масштабного капремонта в прошлом году; филиал городской стоматологической поликлиники, расположенный в микрорайоне Южный; старый инфекционный корпус больницы, который был признан аварийным в 2014 году; и Востряковскую амбулаторию.

В ходе рабочей встречи вместе с главным врачом ДЦГБ Андреем Осиповым был принят ряд важных решений о дальнейшем обновлении медучреждений округа в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

В 2022 году планируется капитально отремонтировать Востряковскую амбулаторию, также говорили о проектировании и строительстве нового хирургического корпуса на 300 койко-мест. Также обсудили возможность восстановления старого инфекционного корпуса.