РИАМО - 9 июл. 21-летнего исламиста, подозреваемого в подготовке теракта задержали по месту проживания в бытовом рабочем городке в Подмосковье, следует из видео, опубликованного на официальном Youtube-канале СК России.

В ролике видно, как сначала вооруженные сотрудники спецназа ФСБ аккуратно подходят к бытовке предполагаемого террориста.

Затем молодой человек уже стоит в наручниках в своей комнате, а правоохранители показывают детали взрывчатки, провод и тд.

На вопрос о том, для чего была предназначена взрывчатка, он ответил, что для теракта в России.

По решению суда, на время следствия подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

По данным следствия, он по собственной инициативе вступил в террористическую организацию МТО «ИГ» (*запрещена в России по решению суда).