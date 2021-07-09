РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июл. Бывшие помещения школы музыкального воспитания в Мытищах передадут школе №12 в микрорайоне Дружба, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

«У нас школа музыкальных воспитанников, детский дом закрылся в связи с тем, что нет потребности, там было немного детишек. И все эти помещения мы передаем в школу №12 с тем, чтобы использовать их в учебном процессе», - сказал Азаров.

Он отметил, что проект по строительству пристройки к школе №12 начинали делать в 2012 году. Сделали его, но не прошли экспертизу и не получили разрешение и согласование с Минприродой на начало строительства в связи с тем, что эта территория находится в охранной зоне парка «Лосиный остров».

По словам Азарова, проектная документация устарела пока с ними пытались договориться, так как были введены новые нормативные требования к школам.

«И мы вынуждены были делать перепроектирование. Сегодня мы получили согласие совместно с прокуратурой на размещение пристройки к этой школе. В этом году мы планируем разработать проектную документацию, соответствующее обращение мы написали в Минстрой Подмосковья с тем, чтобы нас включили в госпрограмму. Это одно из непременных требований», - уточнил Азаров.

Он добавил, что при включении в госпрограмму в муниципалитете зарезервировали денежные средства и в этом году начнут осуществлять разработку проектной документации.

«Надеюсь до конца года, если это дело получится, мы получим проектную документацию и в следующем году потихонечку будем выходить на стройку», - заключил глава.